Гастрономический ужин в «Родина Гранд Отель и Спа»

В этот вечер повара играли с цветом, вернее, с его отсутствием – Владимир Зотеев, возглавляющий рестораны Rodina, встал на белую сторону шахматной гастро-доски, а Ариша Задунайская, бренд-шеф сети ресторанов Madyar Collection – на черную. Это стало своеобразным альянсом двух полярных фуд-идеологий: черные дим-самы с лангустинами и лососем следовали за белым ризотто с гребешками и пастернаком, а суп из черного тибетского цыпленка – за бланкетом из телятины с черноморскими рапанами.