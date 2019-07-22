Презентация в автосалоне Mercedes

Новый дилерский центр по продаже и обслуживанию легковых и малотоннажных автомобилей «АБС-Авто Сочи» открылся в Сочи. Поклонники марки «Мерседес-Бенц» смогли оценить двухуровневый шоурум, ресторан с террасой и изысканной кухней, из которого открывается вид на море, горы. Экспозиция автосалона рассчитана на 23 автомобиля, включая S-Lounge на 2 автомобиля, зону AMG – на 5 автомобилей, а также зону презентации гибридных автомобилей EQ и зону экспозиции Night View