Коктейль party Василия Жеглова в ресторанном комплексе D.O.M.

Гастроли талантливого московского миксолога Василия Жеглова прошли в июне на первом этаже ресторанного комплекса D.O.M. В рамках гастролей все желающие смогли продегустировать шесть авторских коктейлей от Василия Жеглова и побывать на мастер-классах. Программа продолжилась выступлением участницы шоу «Голос» Софи Легран, а также музыкальными сетами от резидентов Cosmo Shade, Misha Tune & Erick Key.