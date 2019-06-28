Гастрономический ужин в ресторанном комплексе D.O.M.

В рамках цикла гастрономических ужинов «в четыре руки» ресторанный комплекс D.O.M. принял у себя в гостях самого титулованного шефа Ростована-Дону Антона Кочуру, чтобы он в тандеме с Айдаром Бакировым приготовил уникальное меню из 8 подач в сопровождении специально отобранных игристых напитков. Антон Кочура – шеф-повар ресторана «Онегин Дача» и бренд-шеф группы компаний «Хорошие Рестораны», куда входит более 20 ресторанов Ростова-на-Дону.

Кухня Антона – симбиоз творческого подхода и прагматичного мышления. Среди блюд, представленных гостям, были такие позиции, как камбала с щучьей икрой и ялтинским луком, черноморская сельдь с яйцом и морковью, ванильный десерт с помело и соленой карамелью и сметанник с курагой.