Выходные с Shopping Club

По традиции на очередном шопинг-клубе десять блогеров посетили сразу несколько особенных локаций: мероприятие открылось походом в цветочный салон, в котором гостям презентовали уникальные цветочные композиции от профессиональных флористов.

После этого в салоне красоты специалисты бьюти-индустрии продемонстрировали блогерам уникальный аппарат и услуги стилистов и визажистов. На следующем этапе участники оценили портативные батарейки, заряжающиеся от солнечной энергии, – незаменимую вещь в южном городе. Завершился день дегустацией фирменных деликатесов и коктейлей от бармена в гастробаре и кальянной церемонией в караоке-клубе