Художественный мастер-класс в Sanremo

«Арт-вечеринка „Краски и Вино“ – это не просто мастер-класс по живописи, а настоящий праздник!» – под таким девизом прошло занятие по живописи в ресторане Sanremo. Организаторы постарались создать творческую атмосферу и зарядить ее позитивом и весельем. Гости смогли не только создать свою художественную работу, но и узнать удивительные факты про художников и искусство. В подарок все участники получили бокал любимого напитка и закуски, а также фотосессию от партнеров мероприятия.