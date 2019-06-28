Церемония открытия кинофестиваля «Кинотавр»

В рамках официального открытия фестиваля в Зимнем театре прошел просмотр фильма Валерия Тодоровского «Одесса», после чего гости вечера отправились на морвокзал в «Bosco Дом кино», где их ждала вечеринка и выступление артистов «Гоголь-центра» с фрагментами нашумевшего концерта-посвящения «Наша Алла» в постановке Кирилла Серебренникова.

Гости фестиваля веселились до утра под сет Федора Фомина, а кульминацией вечера стал масштабный салют. Вечеринку открытия фестиваля «Кинотавр» в «Bosco Дом кино» посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Дарья Мороз, Ксения Раппопорт, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Анна Чиповская, Алена Долецкая и другие звезды.