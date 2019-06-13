Ресторанная премия «Что Где Есть в Сочи - 2019»
Друзья, благодарим всех, кто посетил церемонию награждения победителей ресторанной премии.
Вот 12 победителей, которых определили гости церемонии:
Лучший ресторан при отеле 4-5* - Библиотека
Лучший ресторан - D.O.M.
Лучшая кофейня - Surf coffee
Лучший интерьер - D.O.M.
Лучший семейный ресторан - Fettuccine
Лучший сомелье - Мария Сюкрина
Лучший завтрак - Кофемания
Лучшее мясное блюдо - D.O.M.
Лучший шеф-повар - Илья Захаров
Лучший десерт - D.O.M
Открытие года - VIJU BAR
Лучшее морское блюдо - D.O.M
Поздравляем всех финалистов и победителей!
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