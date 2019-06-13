18+

Ресторанная премия «Что Где Есть в Сочи - 2019»

Друзья, благодарим всех, кто посетил церемонию награждения победителей ресторанной премии.

Вот 12 победителей, которых определили гости церемонии:

Лучший ресторан при отеле 4-5* - Библиотека

Лучший ресторан - D.O.M.

Лучшая кофейня - Surf coffee

Лучший интерьер - D.O.M.

Лучший семейный ресторан - Fettuccine

Лучший сомелье - Мария Сюкрина

Лучший завтрак - Кофемания

Лучшее мясное блюдо - D.O.M.

Лучший шеф-повар - Илья Захаров

Лучший десерт - D.O.M

Открытие года - VIJU BAR

Лучшее морское блюдо - D.O.M

Поздравляем всех финалистов и победителей!

 

Комментарии (0)
Автор: Artem
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты