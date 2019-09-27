MERCEDES-BENZ STAR NIGHT PARTY

В программе самого эксклюзивного события этой осени состоится презентация нового автомобиля от Mercedes-Benz c участием пилотов команды Mercedes AMG Petronas Motorsport ЛЬЮСА ХЭМИЛТОНА и ВАЛТТЕРИ БОТТАС, а также первого российского пилота Формулы 1 ВИТАЛИЯ ПЕТРОВА.

За музыку отвечают мировая звезда RNB, обладатель премии Grammy, КРЕЙГ ДЭВИД и певица лейбла BLACK STAR НАZИМА.

Вечеринка состоится в отеле Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi (ул. Голубая 1/А, г. Адлер)

28 сентября 2019 года, 20:00