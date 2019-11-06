Sochi Fashion Week: Day 4

Бренд из Дарьи Самойленко Волгограда представил коллекцию FW 20 с многообещающим названием «Shining in the dark», по которому можно было догадаться, что это будет про вечерние платья, роскошь и волшебный блеск ночи. Дарья удивила не только сиянием, но и эффектом легкости и изящества коллекции. Сама дизайнер подчеркнула, что коллекция создана в слиянии романтического и готического стилей. Возможно, отправной точкой для создания облегающих форм и использования черного цвета и стал знаковый персонаж Мортиши Аддамс, но весьма успешно адаптированный Дарьей под понимающего потребителя.