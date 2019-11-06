Днк бренда Bird - дух свободы самовыражения и взрослый взгляд на детский гардероб. Плащи и куртки, в которых можно справиться с любым капризом погоды, с объемными карманами и отлетными спинками и отделками; пальто милого и любимого всеми взрослыми в прошлых сезонах пальто с крупной отделкой карманов имитацией меха, универсальные тренчи, джинсы скинни – многие образы подошли бы скорее взрослой девушке, но дизайнер бренда Алёна Моисеева, по всей видимости, убеждена, что современные дети никак не должны уступать взрослым в стиле.
Sochi Fashion Week: Day 4
Бренд EMTY KIDS представил коллекцию “контрасты осени”. Дизайнер бренда, Элина Зумакулова, из коллекции в коллекцию остается верной стилю спорт шик и убеждению, что та самая комфортная и функциональная одежда для детей – это вещи из натуральных трикотажных тканей спортивного кроя, которые подходят для активного образа жизни ребенка. Основу коллекции составляют комплекты из свитшотов и брюк, комбинезоны для мальчиков и девочек, трикотажные платья и худи.
Бренд из Дарьи Самойленко Волгограда представил коллекцию FW 20 с многообещающим названием «Shining in the dark», по которому можно было догадаться, что это будет про вечерние платья, роскошь и волшебный блеск ночи. Дарья удивила не только сиянием, но и эффектом легкости и изящества коллекции. Сама дизайнер подчеркнула, что коллекция создана в слиянии романтического и готического стилей. Возможно, отправной точкой для создания облегающих форм и использования черного цвета и стал знаковый персонаж Мортиши Аддамс, но весьма успешно адаптированный Дарьей под понимающего потребителя.
Бренд Каляки - Маляки основан командой дизайнеров, назвавших себя «вредные дети». Не разглашая своих личностей, дизайнеры действуют против правил моды и стереотипов. Свобода во взглядах нашла воплощение в силуэтах вещей: элементы униформы и спортивного стиля в причудливом сочетании с аксессуарами в стиле панк рок создают динамичные и цельные образы. Основа коллекции – вручную созданные принты и вареные ткани.
Бренд Пурпурное небо вновь представил яркую коллекцию, наполненную самыми разными вариантами верхней одежды и комбинезонов. Пальто из искусственного меха и утепленные куртки, плащи и тренчи – коллекция порадовала зрителей разнообразием моделей. Стиль, качество и экстравагантность – дизайнер Наталья Румянцева остается верной себе и тренду на поп – арт: вся верхняя одежда снабжена принтами в этом стиле. Сочная цветовая гамма, смелый color blocking и узнаваемые принты уже стали настоящей визитной карточкой относительно молодого бренда.
Хэдлайнер четвертого дня Sochi Fashion Week DIMANEU представил коллекцию «Face to Face». Акцент в одежде сделан на удобство и комфорт, динамичный образ жизни современной девушки. Традиционные и узнаваемые объемные рубашки мужского кроя, джинсовая линейка, вышивки и яркий принт – основные акценты коллекции, которая вдохновлена работами Василия Кандинского, одного из основателей абстракционизма. Face to Face – это словно разговор с художником: дизайнер бренда DIMANEU корректно вписывает стиль изобразительного искусства в одежду как принт или как элемент кроя и таким способом, как и художник, говорит со своим потребителем эмоциональным и чувственным языком.
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