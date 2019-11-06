Sochi Fashion Week: Day 3

Креативный директор бренда Yudashkin Kids Галина Юдашкина при создании новой коллекции вдохновилась яркостью и колоритом Мексики. Мятный, голубой, насыщенный желтый – всё буйство красок летней палитры вобрала в себя детская линия дома. При создании комфортной и красивой одежды для детей дизайнер остается верной наследию модного дома Valentin Yudashkin: основу коллекции составляют модели с уникальным кроем и идеальной посадкой, а также обилием вышивки и декора с применением практики ручного труда.

Хиты коллекции – платья, мерцающие переливами пайеток, дополненные невесомыми накидками и летние пальто со шлейфом. Бренд Yudashkin Kids использует исключительно натуральные материалы: шелковую органзу, хлопок, тафту. Базовый детский гардероб и эксклюзивные модели одежды сделаны в соответствии со стандартами изделий класса Pret-a-Porter de Luxe.