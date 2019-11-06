На третий день Недели моды в Сочи состоялся показ бренда хедлайнера Yudashkin Kids. Завершением программы дня стал фестиваль fashion-фильмов TRIPLE F.
Sochi Fashion Week: Day 3
Креативный директор бренда Yudashkin Kids Галина Юдашкина при создании новой коллекции вдохновилась яркостью и колоритом Мексики. Мятный, голубой, насыщенный желтый – всё буйство красок летней палитры вобрала в себя детская линия дома. При создании комфортной и красивой одежды для детей дизайнер остается верной наследию модного дома Valentin Yudashkin: основу коллекции составляют модели с уникальным кроем и идеальной посадкой, а также обилием вышивки и декора с применением практики ручного труда.
Хиты коллекции – платья, мерцающие переливами пайеток, дополненные невесомыми накидками и летние пальто со шлейфом. Бренд Yudashkin Kids использует исключительно натуральные материалы: шелковую органзу, хлопок, тафту. Базовый детский гардероб и эксклюзивные модели одежды сделаны в соответствии со стандартами изделий класса Pret-a-Porter de Luxe.
После показа бренда Yudashkin Kids, хэдлайнера третьего дня Sochi Fashion Week, открылся фестиваль TRIPLE F – Fashion Films Festival. Члены жюри и зрители по достоинству оценили все 16 фильмов шорт листа фестиваля – представленные фильмы были очень разными по смыслу, содержанию, качеству исполнения. Многие работы действительно созвучны сегодняшним тенденциям не только визуальным и художественным, но и смысловым: была затронута тема осознанного потребления и экологии, социальные аспекты, взаимоотношения людей в технологичном и жестком мире и так далее. Итоги голосования жюри фестиваля и имя обладателя награды – статуэтки фестиваля - будет объявлено 5 ноября, в день закрытия Sochi Fashion Week.
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