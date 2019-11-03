Sochi Fashion Week: Day 1

Бренд одежды Stefania – это история компании с 20 летней историей на fashion рынке и одновременно история, которая практически только начинается – маленькая Стефания Пинягина стала самой юной обладательницей именного бренда детской одежды. Основатели бренда делают ставку на взрослую эстетику, основанную как на общих изменениях в мире моды, так и на понимании сложностей, с которыми сталкивается при выборе одежде современная девочка – подросток, которая уже не хочет играть в детскую наивность и яркость цвета.