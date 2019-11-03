Главное модное событие юга захватило Radisson Blue Resort & Congress Centre. В Сочи открылась неделя моды.
Sochi Fashion Week: Day 1
Дизайнер Татьяна Салтовец вновь представила на подиуме Sochi Fashion Week стильные, качественные и удобные модели для детей и подростков. Повседневные комплекты для юных модниц Татьяна украсила яркими принтами и блеском пайеток, костюмы для мальчишек снабдила модными элементами деграде, лампасами и цветовой гаммой, свойственной трендовым решениям взрослой одежды.
Бренд Skandi Finland – финского происхождения. Но он уже по праву может считаться российским – марка работает на нашем рынке уже порядка 20 лет. Это надежный партнер масс маркета и образец создания коммерчески успешных, выверенных коллекций, основанных на знании потребностей потребителей. Коллекция бренда состоит из длинных, средних и коротких моделей курток для мужчин и женщин.
Бренд одежды Stefania – это история компании с 20 летней историей на fashion рынке и одновременно история, которая практически только начинается – маленькая Стефания Пинягина стала самой юной обладательницей именного бренда детской одежды. Основатели бренда делают ставку на взрослую эстетику, основанную как на общих изменениях в мире моды, так и на понимании сложностей, с которыми сталкивается при выборе одежде современная девочка – подросток, которая уже не хочет играть в детскую наивность и яркость цвета.
Мистика вещей Матильды уже не один десяток лет - в ее особенной энергетике, желании хозяйки бренда постоянно броться с «нищетой духа» и облачать женщин в действительно женственные и уникальные наряды. Коллекция «Принципиальная схема женщины» про красоту, нежность и силу. Объединив свой опыт, стиль и индивидуальность, Matilda предлагает коллекцию, воплощающую элегантность в различных проявлениях: яркость, блеск, помпезность уживается с многосоставностью, сложностью, воздушностью и легкостью.
Коллекция «Сердце каменных джунглей» - дебют дизайнера Ксении Королевой. Лаконичностью линий, оригинальность материалов и техник, нежностью фактур дизайнер словно отвечает на извечный вопрос «как жить в ритме мегаполиса и получать от этого удовольствие». Светящиеся глаза, неторопливые движения и одежда в белых и серых, черных и бежевых тонах, несколько напоминающая футуристическую форму.
Хэдлайнер первого дня Sochi Fashion Week Игорь Чапурин пропустил через собственное видение романтичную часть эстетики 70х и выдал набор архитектурных силуэтов жакетов, платьев миди и юбок трапеций, дополненных струящимися шелковыми богемными платьями и объемными плащами. При помощи четкости форм и графики линий дизайнеру великолепно удается акцентировать внимание на женственности и элегантности образов, выполненных в сдержанных тонах: основные цвета коллекции – черный, белый, зеленый, красный и желтый, подчеркивающие базовые цветовые решения.
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