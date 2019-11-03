Sochi Fashion Week: Day 2

Хэдлайнер второго дня Sochi Fashion Week дизайнер Юрий Питенин продолжает удивлять даже самую искушенную модную публику: на этот раз европейская классика, вдохновленная биографией Флоретт Шело (советника и менеджера по продажам дома Balenciaga, которая проработала с Кристобалем более 30 лет) мастерски уживается с азиатскими мотивами, что так близки дизайнеру бренда. По словам Юрия, он не просто вдохновился тем, насколько бережно в 1940 е годы относились к крою и созданию лекал, но и искренне представил себя на месте таких мастеров. Любимые дизайнером учебники по моделированию и макетированию японского университета Bunka fashion College и знание основ утонченного европейского дизайна позволили Юрию Питенину создать написать новую сезонную историю бренда Saint Tokyo – про всё те же грациозные образы, но под новым углом.