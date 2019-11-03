Предновогодняя сказка и эльфийский гранж, азиатские мотивы и европейская классика. Завершился второй день главного модного события в Сочи.
Sochi Fashion Week: Day 2
Ирина Шарлау предвосхищает приближение волшебства Нового Года и отправляет героиню коллекции – маленькую принцессу в настоящую зимнюю сказку в снежном лесу. Цвета коллекции – вся гамма роскошных оттенков зимы: от синевы морозного неба до белоснежного морозного серебра леса. Мерцание тканей, длинные юбки и роскошные фасоны коллекции «Magical» дополнены блеском декора и деталей, создавшими мистическую атмосферу не только на показе, но и послевкусие настроения торжественного праздника после.
Питерский бренд детской одежды представил коллекцию осень/зима 2020 на тему веселых и добрых монстров, живущих в осеннем саду. В ассортиментной матрице бренда вновь представлена повседневная, нарядная, верхняя одежда и аксессуары для детей от 0 до 12 лет. Основа коллекции – современные дизайнерские решения, актуальные цветовые решения и функциональность. Показ бренда Leya.me – не столько про качественную детскую одежду, сколько про вдохновение и восхищение самим детьми и их современными увлечениями, игрушками и насыщенным образом жизни.
Новая коллекция бренда Yva Сalo создавалась дизайнерами под лозунгом необходимой яркости и смелости и названием “Эльфийский гранж”. По их словам, в основе коллекции лежит микс яркой клетки и отголосков шотландских килтов, выразившийся в элегантном гранж с ароматом спелых ягод и сочных фруктов. Гранж в интерпретации дизайнера Yva Сalo Ольги Кравцовой – изделия со смелыми разрезами, платья - жакеты, мини, подчеркивающие длину ног, показная небрежность и демонстративная неряшливость.
Бренд Be Main представил в Сочи коллекцию «Осторожно хрупкое». Экспериментируя с кроем и формами, молодая и талантливая команда дизайнеров выработала свой концепт – непринужденный и интеллектуальный стиль городской casual с акцентом на функциональных элементах. Привычные базовые вещи – вискозные свитера, свитшоты и джинсы снабжены нестандартными конструктивными элементами, рваными краями, фактурными швами.
Хэдлайнер второго дня Sochi Fashion Week дизайнер Юрий Питенин продолжает удивлять даже самую искушенную модную публику: на этот раз европейская классика, вдохновленная биографией Флоретт Шело (советника и менеджера по продажам дома Balenciaga, которая проработала с Кристобалем более 30 лет) мастерски уживается с азиатскими мотивами, что так близки дизайнеру бренда. По словам Юрия, он не просто вдохновился тем, насколько бережно в 1940 е годы относились к крою и созданию лекал, но и искренне представил себя на месте таких мастеров. Любимые дизайнером учебники по моделированию и макетированию японского университета Bunka fashion College и знание основ утонченного европейского дизайна позволили Юрию Питенину создать написать новую сезонную историю бренда Saint Tokyo – про всё те же грациозные образы, но под новым углом.
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