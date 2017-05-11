Sochi Fashion Day снова состоится в Сочи
20 мая в Сочи состоится всесезонное мероприятие Sochi Fashion Day, целью которого является поддержка творчества молодых дизайнеров и всех, кто связан с индустрией Моды Юга России.
Основная проблема с которой сталкиваются дизайнеры - это отсутствие шансов для реализации таланта, ведь молодым и потенциальным творцам практически не возможно пробиться. Несмотря на существование большого количества домов мод с устоявшимися правилами и узко направленными целями и задачами, начинающему свой путь творцу просто не дают возможность проявить себя и внести свой вклад в моду, а где-то даже нарушить правила и расширить границы традиционного восприятия модных трендов.
Конечная цель проекта - это дать возможность молодому творческому потенциалу развиться, а именно: делать то, что нравится; подарить миру красоту несмотря ни на что; раскрыть свой талант и получить максимальное удовольствие от работы.
Sochi Fashion Day - вдохновляющий проект для молодых дизайнеров и всех тех, кто связан с миром красоты, созданный в комфортном для модной публики формате.
Главные задачи организаторов #SFD:
1. Объединение молодых дизайнеров в единый творческий союз;
2. Организация Демонстраций новых коллекций дизайнеров (fashion show);
3. Возможность ознакомления публики с новичками в индустрии моды в виде fashion - субботника (ярмарки-продажи);
4. Пиар и реклама дизайнерских брендов на просторах интернет-сетей и возможность охвата новой публики.
Что ожидает гостей и участников Sochi Fashion Day?
- выставка-ярмарка дизайнеров и представителей индустрии красоты Юга России;
- fashion show новых коллекций начинающих дизайнеров.
Организаторы приглашают к участию молодых дизайнеров и всех, кто связан с индустрией моды.
Среди участников уже заявлены Sofi Kame, Soul&Soul, Sky Trend, Olga Grinyuk , Fashion Studio ANGelova, студия событий Mozaika, White Rocks, Elizaveta Sheveleva.
Подробнее по ссылке либо по телефону: 8-988-234-44-90
20 мая
18:00
Villa Anna, Курортный проспект, 72/7
Sochi Fashion Day
18:00 - 20:00 - выставка-ярмарка;
20:30 - 22:30 - fashion show.
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