20 мая в Сочи состоится всесезонное мероприятие Sochi Fashion Day, целью которого является поддержка творчества молодых дизайнеров и всех, кто связан с индустрией Моды Юга России.

Основная проблема с которой сталкиваются дизайнеры - это отсутствие шансов для реализации таланта, ведь молодым и потенциальным творцам практически не возможно пробиться. Несмотря на существование большого количества домов мод с устоявшимися правилами и узко направленными целями и задачами, начинающему свой путь творцу просто не дают возможность проявить себя и внести свой вклад в моду, а где-то даже нарушить правила и расширить границы традиционного восприятия модных трендов.

Конечная цель проекта - это дать возможность молодому творческому потенциалу развиться, а именно: делать то, что нравится; подарить миру красоту несмотря ни на что; раскрыть свой талант и получить максимальное удовольствие от работы.

Sochi Fashion Day - вдохновляющий проект для молодых дизайнеров и всех тех, кто связан с миром красоты, созданный в комфортном для модной публики формате.

Главные задачи организаторов #SFD:

1. Объединение молодых дизайнеров в единый творческий союз;

2. Организация Демонстраций новых коллекций дизайнеров (fashion show);

3. Возможность ознакомления публики с новичками в индустрии моды в виде fashion - субботника (ярмарки-продажи);

4. Пиар и реклама дизайнерских брендов на просторах интернет-сетей и возможность охвата новой публики.

Что ожидает гостей и участников Sochi Fashion Day?

- выставка-ярмарка дизайнеров и представителей индустрии красоты Юга России;

- fashion show новых коллекций начинающих дизайнеров.

Организаторы приглашают к участию молодых дизайнеров и всех, кто связан с индустрией моды.

Среди участников уже заявлены Sofi Kame, Soul&Soul, Sky Trend, Olga Grinyuk , Fashion Studio ANGelova, студия событий Mozaika, White Rocks, Elizaveta Sheveleva.

Подробнее по ссылке либо по телефону: 8-988-234-44-90