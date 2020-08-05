ЦУМ открывает два поп-ап пространства в Сочи

Полный ассортимент летних коллекций брендов также можно найти в интернет- магазине ЦУМа, где действует доставка по России (доставка в Сочи за 24 часа). Поп-ап пространства ЦУМа в Сочи будут работать параллельно с пунктом выдачи онлайн-заказов www.tsum.ru, расположенном в отеле Hyatt Regency. Там можно не только забрать товары, но и примерить вещи, а также получить консультацию специальных шоперов. Специалисты помогут подобрать обувь или аксессуары к покупке, а также оформить будущие заказы. Оплатить заказ в пункте выдачи можно после примерки.