В поп-ап пространствах ЦУМа, которые разместятся в отелях Rodina Grand Hotel & SPA и Hyatt Regency, будут представлены мужская и женская одежда, обувь и аксессуары из летних коллекций Dolce&Gabbana, Valentino, Brunello Cuccinelli, Balmain, Chloe, Versace, Alexander McQueen, Balenciaga, Off-White, Dries Van Noten и других брендов, линия вечерних платьев, а также ювелирные украшения и часы Mercury.
ЦУМ открывает два поп-ап пространства в Сочи
Кроме того, клиенты ЦУМа в Сочи смогут пополнить гардероб уникальными вещами из лимитированных коллекций – в пространстве будут представлены капсульная коллекция LOEWE Paula’s Ibiza, юбилейная коллекция Jacquemus, а также коллекция Versace, посвященная культовому принту Jungle.
Полный ассортимент летних коллекций брендов также можно найти в интернет- магазине ЦУМа, где действует доставка по России (доставка в Сочи за 24 часа). Поп-ап пространства ЦУМа в Сочи будут работать параллельно с пунктом выдачи онлайн-заказов www.tsum.ru, расположенном в отеле Hyatt Regency. Там можно не только забрать товары, но и примерить вещи, а также получить консультацию специальных шоперов. Специалисты помогут подобрать обувь или аксессуары к покупке, а также оформить будущие заказы. Оплатить заказ в пункте выдачи можно после примерки.
Поп-ап пространство ЦУМа в Rodina Grand Hotel & SPA будет работать до середины августа, а в Hyatt Regency – до конца августа.
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