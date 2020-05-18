Известный шахматист Владимир Крамник записал серию онлайн-уроков совместно с преподавателями центра «Сириус» в Сочи

Любители шахмат получат углубленные знания по разным темам, а воспитанники профильных спортшкол смогут продолжить свое обучение, не выходя из дома.

- Я не первый год веду шахматное направление в «Сириусе».

Мы записали серию онлайн-уроков, чтобы ребята не теряли времени, 60 часов методического материала, чтобы могли работать дома.

Важно не прерывать шахматное образование, - рассказал Владимир Крамник.

Вместе с признанными мастерами участники занятий разберут популярные дебюты – Сицилианскую защиту и Лондонскую систему, научатся решать проблему размена, изучат эндшпили и узнают, как избежать цейтнота.

Особое внимание на лекциях будет уделяться классической школе и ее представителям, а также последнему матчу первенства мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и победителем турнира претендентов Фабиано Каруаном.

Ирина Сизова