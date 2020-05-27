Шнуров выступил сопродюсером нового комедийного проекта IVI «ЧУМА!»

"Продолжая иронические традиции Марка Твена и вспоминая его прием смешения исторических эпох в книге “Янки при дворе короля Артура”, наша команда предлагает посмотреть на наше время через оптику средневековья и наоборот.

Удивительные параллели и рифмы не только вызывают смех и улыбку, а позволяют разглядеть всегдашнюю абсурдность человеческой “серьезности”.

Во времена очумелой “осознанности”, неистовой веры во всеобъемлющую целебность спорта и полезность жевания зеленой травы неплохо посмотреть на наших недалеких предков с их такими же действенными и прекрасными рецептами.

Как говорится — респект всем до земли! Приятного просмотра", — поделился Сергей Шнуров, сопродюсер проекта.

В новом проекте ivi участвует звездный актерский состав: Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие.

Первые два выпуска будут доступны на IVI 29 мая. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.