Шнуров выступил сопродюсером нового комедийного проекта IVI «ЧУМА!»

29 мая в ведущем онлайн-кинотеатре IVI стартует новый комедийный проект "ЧУМА!", сопродюсером которого выступил Сергей Шнуров — шоумен и лидер группировки "Ленинград".
"ЧУМА!" — это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума.
Один из самых успешных музыкальных продюсеров страны присоединился к команде ведущего онлайн-кинотеатра IVI для создания нового проекта "ЧУМА!" — о жителях вымышленного городка Нищбург, которые оказываются заперты в замке на карантине.
Палачи казнят людей на "удалёнке", печенеги совершают набеги на город в масках, а стража замеряет температуру жителей.
"Продолжая иронические традиции Марка Твена и вспоминая его прием смешения исторических эпох в книге “Янки при дворе короля Артура”, наша команда предлагает посмотреть на наше время через оптику средневековья и наоборот.
Удивительные параллели и рифмы не только вызывают смех и улыбку, а позволяют разглядеть всегдашнюю абсурдность человеческой “серьезности”.
Во времена очумелой “осознанности”, неистовой веры во всеобъемлющую целебность спорта и полезность жевания зеленой травы неплохо посмотреть на наших недалеких предков с их такими же действенными и прекрасными рецептами.
Как говорится — респект всем до земли! Приятного просмотра", — поделился Сергей Шнуров, сопродюсер проекта.
В новом проекте ivi участвует звездный актерский состав: Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие.
Первые два выпуска будут доступны на IVI 29 мая. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.
Тизер клипа по ссылке
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