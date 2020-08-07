Камерное пространство необычного театра рассчитано на 50 зрителей, однако, учитывая современные реалии, пока на спектакли приглашаются лишь 20.
Первый экспериментальный театр открылся в горах Сочи
Находится в павильоне «Суздаль» этно-комплекса «Моя Россия» курорта «Роза Хутор».
- Наш театр не зря называется экспериментальным. Это первая попытка, начиная с 1864 года, создать театр в кавказских горах Большого Сочи.
К тому же, само пространство не подразумевает строгих соблюдений театральных стандартов. У нас нет сцены, нет занавеса, - рассказала руководитель выставочного центра «Наследие» Ирина Гуилли.
Открывает театр постановка “Tablao Flamenco”. В качестве декораций – картины Георга Бабаханяна.
Музыкальную постановку дополнит необычный перформанс: рядом с артистами на сцене будет работать художник, который прямо в ходе представления напишет портрет одного из зрителей.
После спектакля счастливчик получит свое художественное изображение из рук автора.
Продолжительность “Tablao Flamenco” составляет чуть более часа.
Его показы в экспериментальном театре запланированы на 8, 15 и 22 августа.
Приобрести билеты можно в павильоне «Суздаль» комплекса «Моя Россия». В планах у необычного горного театра – детские кукольные спектакли, а также работа театра живой истории с собственной труппой.
Ирина Сизова
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