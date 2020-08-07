Первый экспериментальный театр открылся в горах Сочи

Находится в павильоне «Суздаль» этно-комплекса «Моя Россия» курорта «Роза Хутор».

- Наш театр не зря называется экспериментальным. Это первая попытка, начиная с 1864 года, создать театр в кавказских горах Большого Сочи.

К тому же, само пространство не подразумевает строгих соблюдений театральных стандартов. У нас нет сцены, нет занавеса, - рассказала руководитель выставочного центра «Наследие» Ирина Гуилли.