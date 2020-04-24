На YouTube-канале Парка науки и искусства «Сириус» пройдут онлайн-показы концертов Большого симфонического оркестра им П.И. Чайковского

В перечне стран, в которых выступал Большой симфонический оркестр, отражена едва ли не вся география. В его копилке — концерты в самых престижных музыкальных залах мира.

При этом выступления в регионах России являются важнейшим направлением деятельности БСО.

Два года подряд коллектив с большим успехом выступал в Парке науки и искусства в рамках собственного фестиваля.

В концертном сезоне 2020 года также запланированы выступления оркестра на площадке «Сириуса».

Народный артист СССР Владимир Федосеев — один из самых известных и любимых публикой дирижеров современности, чье имя связано со многими оркестрами мира.

В 2019 году БСО им. П. И. Чайковского и Владимир Федосеев отметили 45-летие творческого союза.