В записи прозвучат концертные программы, которые оркестр представил сочинской публике в июне 2019 года.
На YouTube-канале Парка науки и искусства «Сириус» пройдут онлайн-показы концертов Большого симфонического оркестра им П.И. Чайковского
24 апреля, 19:00 | Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского.
Дирижер - Владимир Федосеев
Запись концертной программы «Чайковский-гала» от 10 июня 2019г.
П.И. Чайковский. Симфония № 4 фа минор
29 апреля, 19:00 | Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского.
Дирижер - Владимир Федосеев
Запись концертной программы «Вечер классики» от 11 июня
Б. Сметана. Симфоническая поэма «Влтава» из цикла «Моя Родина»
М. Мусоргский. Симфоническая картина «Ночь на лысой горе», Вступление к опере «Хованщина»
А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
Посмотреть трансляции можно по ссылке.
В перечне стран, в которых выступал Большой симфонический оркестр, отражена едва ли не вся география. В его копилке — концерты в самых престижных музыкальных залах мира.
При этом выступления в регионах России являются важнейшим направлением деятельности БСО.
Два года подряд коллектив с большим успехом выступал в Парке науки и искусства в рамках собственного фестиваля.
В концертном сезоне 2020 года также запланированы выступления оркестра на площадке «Сириуса».
Народный артист СССР Владимир Федосеев — один из самых известных и любимых публикой дирижеров современности, чье имя связано со многими оркестрами мира.
В 2019 году БСО им. П. И. Чайковского и Владимир Федосеев отметили 45-летие творческого союза.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.