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На YouTube-канале Парка науки и искусства «Сириус» пройдут онлайн-показы концертов Большого симфонического оркестра им П.И. Чайковского

В записи прозвучат концертные программы, которые оркестр представил сочинской публике в июне 2019 года.

24 апреля, 19:00 | Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского.

Дирижер - Владимир Федосеев

Запись концертной программы «Чайковский-гала» от 10 июня 2019г.

П.И. Чайковский. Симфония № 4 фа минор

29 апреля, 19:00 | Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского.

Дирижер - Владимир Федосеев

Запись концертной программы «Вечер классики» от 11 июня 

Б. Сметана. Симфоническая поэма «Влтава» из цикла «Моя Родина»

М. Мусоргский. Симфоническая картина «Ночь на лысой горе», Вступление к опере «Хованщина» 

А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» 

Посмотреть трансляции можно по ссылке.

В перечне стран, в которых выступал Большой симфонический оркестр, отражена едва ли не вся география. В его копилке — концерты в самых престижных музыкальных залах мира.

При этом выступления в регионах России являются важнейшим направлением деятельности БСО. 

Два года подряд коллектив с большим успехом выступал в Парке науки и искусства в рамках собственного фестиваля.

В концертном сезоне 2020 года также запланированы выступления оркестра на площадке «Сириуса».

Народный артист СССР Владимир Федосеев — один из самых известных и любимых публикой дирижеров современности, чье имя связано со многими оркестрами мира.

В 2019 году БСО им. П. И. Чайковского и Владимир Федосеев отметили 45-летие творческого союза. 

Artem,
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