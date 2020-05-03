Часть оборудования и облицовочных материалов устарела, поэтому было принято решение их заменить на более прочные и современные, сообщает пресс-служба администрации курорта.
В Сочи проводят реконструкцию фонтана у стелы «Подвиг во имя жизни»
Последний раз работы на мемориале проводились 25 лет назад.
Демонтаж прежней плитки, насосной установки и коммуникационных сетей уже произведен.
Сейчас завершается укладка трехцветной мозаичной облицовки – белой, синей и красной.
Затем по периметру фонтана будет установлена диодная подсветка.
«Все работы будут завершены к 22 июня, то есть, ко дню начала Великой Отечественной войны.
Кроме того, здесь появятся новые зелёные насаждения, уличная мебель и дополнительное освещение.
Сама стела, посвящённая подвигу госпитальных врачей, будет приведена в порядок к 9 Мая», – рассказал глава города Алексей Копайгородский.
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