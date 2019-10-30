Спектакль по произведению Стивена Кинга

Сюжет произведения рассказывает об отношениях двух героев книги — популярного писателя Пола Шелдона, похищенным его психопатичной поклонницей Энни Уилкс. Роман был написан Стивеном Кингом в жанре психологического триллера.
Это спектакль двух актёров, где Даниил Спиваковский и Евгения Добровольская играют Пола Шелдона и Энни Уилкс.
Название романа, а соответственно, и спектакля, в переводе означает «Страдание» и имеет несколько смыслов. Во-первых, именно это имя носила главная героиня книг Пола Шелдона; во-вторых, Стивен Кинг утверждал, что именно такое состояние сопутствовало ему на протяжении всей работы над романом.
Такой сюжет был выбран писателем не случайно. В 1991 году в его дом, разбив окно, пробрался мужчина с коробкой, в которой якобы находилась бомба – и угрожал взорвать дом. К счастью, полиция нашла в ней всего лишь карандаши и скрепки. После этого случая семья Кинга усилила меры охраны в доме и перестала выходить в свет до конца года.
Спектакль начнется в 19:30.
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