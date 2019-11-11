Волейбол в горах

Турнир по пляжному волейболу впервые прошел … в горах Сочи. Полсотни атлетов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Кемерова, Волгограда, Самары, Астрахани, Озерска и Сочи собрались на высокогорной площадке курорта «Роза Хутор». Уникальная зона пляжных видов спорта в России была создана на высоте более 1000 метров над уровнем моря на берегу горного озера.

Турнир по пляжному волейболу "Песочница OPEN" в горах Сочи проходил два дня. Первый – в формате смешанных команд, второй - мужской и женский зачеты. Победители получили подарки от организаторов и от курорта, - сообщил директор фитнес-департамента курорта «Роза Хутор» Александр Тургенев.

Размеры высокогорной площадки для пляжных видов спорта - 50 на 20 метров. Она может использоваться не только для игры в волейбол, но и для футбола. Необычная спортивная площадка на курорте «Роза Хутор» продолжит работу и в зимний период. Во время сезона катания на ней можно будет попробовать сыграть в волейбол и футбол на снегу. Также планируется открыть школу по пляжному волейболу и футболу.