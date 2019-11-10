Билет на кубок мира

Старт продаж билетов на Этап кубка мира по горнолыжному спорту, который пройдет в 2020 году в Сочи, объявили организаторы. Турнир Rosa Ski Dream 2020 состоится на курорте «Роза Хутор» 1 и 2 февраля. Состязания по традиции соберут лучших горнолыжниц мира.

- На 1 февраля запланировано проведение соревнований в дисциплине скоростной спуск, начало в 11:30. 2 февраля пройдет гонка в дисциплине супергигант, начало в 11:00, - сообщают организаторы.

Приобрести билеты можно в официальном магазине курорта «Роза Хутор» shop.rosaski.com/special-offers. При покупке билетов до 1 декабря 2019 действует скидка в 40 процентов. Добраться до места проведения соревнований – площадки Роза Стадион на высоте 940 метров над уровнем моря зрители смогут на личном автотранспорте или бесплатном трансфере из Горной Олимпийской деревни.