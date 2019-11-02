Ски-пасс един

Более 177 км трасс – впервые в России горнолыжникам и сноубордистам предлагают такую масштабную зону катания по одному билету. Объединяя трассы, Сочи выходит на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ski-bus - бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.

На выбор туристам предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание – с начала официального сезона на трех курортах и до объявления о его завершении на одном из них (ориентировочно в конце апреля). Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с 8.30 до 16.00 часов. Есть также абонементы - на несколько дней (от двух до восьми), на дневное катание с 8.30 до 16.00 часов.

- Тем, кто планирует провести активный отпуск в горах Сочи, стоит рассмотреть возможность покупки абонемента на несколько дней. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания по этому абонементу, – объяснили в пресс-службе.

Стоимость разовых билетов и абонементов будет варьироваться и зависит от сезона: «Высокий» (до 27.12.2019 и с 08.01.2020 до 05.04.2020) – 3300 рублей взрослый, «Пик» (с 28.12.2019 до 07.01.2020) – 3900 рублей, «Весенний Снег» (с 06.04.2020) – 2000 рублей за один день катания. Для детей от 7 до 14 лет стоимость ски-пасса составит от 1000 до 1700 рублей в зависимости от периода. Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех трех курортов.