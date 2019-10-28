Волейбол на высоте

"Это первая в нашей стране площадка для пляжных видов спорта, расположенная в горах. Как известно, тренировки на высоте гораздо эффективнее обычных. Размеры площадки – 56 на 20 метров, она может использоваться целиком для игры в футбол, либо делиться на четыре части для волейбола. Площадка создана с соблюдением всех стандартов отечественных федераций. Использовать ее можно как для занятий любителей, так и для профессиональных спортсменов, их сборов, тренировок и соревнований", - рассказывает директор фитнес-департамента курорта «Роза Хутор» Александр Тургенев.

Первые соревнования на новой площадке пройдут 2-3 ноября. На турнире по пляжному волейболу Песочница OPEN соберутся представители Краснодарского края. В программе – как игры смешанных команд, так мужских и женских. Подать заявку на участие можно до 30 октября по электронной почте: vyacheslavvoll@gmail.com

Необычная площадка продолжит работу в зимний период. Во время сезона катания на ней можно будет попробовать сыграть в волейбол и футбол на снегу.

Текст: Ирина Сизова