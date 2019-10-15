Лучшее катание - на "Роза Хутор"

Сегодня аудитория катающихся на сноуборде и увлекающихся сноубордингом в России составляет свыше трех миллионов человек, в основном, молодежь до 30 лет.

В первую десятку курортов России для катания на сноуборде этой зимой вошли курорт "Роза Хутор" и "Курорт Красная Поляна" (бывший "Горки Город") в Сочи, "Абзаково" в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, "Архыз" и "Домбай" в Карачаево-Черкесии, "Сорочаны" в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, "БигВуд" в Мурманской области, "Гора Белая" в Свердловской области, "Завьялиха" в Челябинской области, "Игора" в Ленинградской области и "Свияжские холмы" в Татарстане.