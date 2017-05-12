Этапы PokerStars Championship проходят в Макао, Панаме, Барселоне, Монте-Карло и на Багамах. Это событие пользуется большой популярностью у звезд шоу-бизнеса, миллионеров и, разумеется, профессиональных игроков, на котором любители и фанаты покера смогут сразиться за первенство со звездами мирового покера.

PokerStars Championship Sochi пройдет в недавно созданной игорной зоне, где в начале 2017 года открылось самое большое казино в Европе - «Сочи Казино и Курорт». По предварительной информации чемпионат посетят игроки из Франции, Великобритании, Австрии, Китая, Японии, Кореи, Латвии, Монголии, Эстонии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Польши, Чехии, Италии, Испании, Германии, Греции, Перу, Литвы, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и многих других стран. Также будет организована прямая трансляция главного события, которая будет вестись в 15 странах и соберет миллионы зрителей по всему миру.

PokerStars Championship станет очередным крупным международным событием, наряду с Олимпийскими играми, Formula 1 и будущим Чемпионатом мира по футболу, которые вносят большой вклад в туристический потенциал Сочи и Краснодарского края.