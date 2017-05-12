С 20 по 31 мая в Сочи на самый крупный и престижный международный чемпионат по покеру приедут лучшие игроки, туристы, фанаты и любители покера из 34 стран. В этом году Россия впервые включена в список стран, где пройдет турнир серии PokerStars Championship.
На чемпионат PokerStars Championship Sochi приедут участники из более 34 стран
Этапы PokerStars Championship проходят в Макао, Панаме, Барселоне, Монте-Карло и на Багамах. Это событие пользуется большой популярностью у звезд шоу-бизнеса, миллионеров и, разумеется, профессиональных игроков, на котором любители и фанаты покера смогут сразиться за первенство со звездами мирового покера.
PokerStars Championship Sochi пройдет в недавно созданной игорной зоне, где в начале 2017 года открылось самое большое казино в Европе - «Сочи Казино и Курорт». По предварительной информации чемпионат посетят игроки из Франции, Великобритании, Австрии, Китая, Японии, Кореи, Латвии, Монголии, Эстонии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Польши, Чехии, Италии, Испании, Германии, Греции, Перу, Литвы, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и многих других стран. Также будет организована прямая трансляция главного события, которая будет вестись в 15 странах и соберет миллионы зрителей по всему миру.
PokerStars Championship станет очередным крупным международным событием, наряду с Олимпийскими играми, Formula 1 и будущим Чемпионатом мира по футболу, которые вносят большой вклад в туристический потенциал Сочи и Краснодарского края.
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Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко:
На текущий момент Краснодарский край является местом проведения престижных международных событий, входит в тройку самых популярных туристических направлений в России. Администрация Краснодарского края всячески приветствует инициативы, которые улучшают инвестиционный и туристический потенциал края. Не случайно, что первый в России международный чемпионат по покеру будет проходить в игорной зоне, расположенной на территории муниципального образования город-курорт Сочи. Отдельно хочется отметить, что такие события позволяют все большему количеству людей во всем мире познакомиться с Россией и Краснодарским краем. Мы надеемся, что PokerStars Championship и в дальнейшем планирует проводить этапы чемпионата на территории Краснодарского края, где, несомненно, российские игроки получат новые возможности продемонстрировать свой уровень мастерства».
В течение 11 дней пройдет более 40 турниров, общий призовой фонд которых составит около 1 млрд. руб. Члены команды профессионалов PokerStars TeamPro, которые будут сражаться за право стать первыми российскими призерами, поделились своими ожиданиями от чемпионата:
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ElkY:
Весь мир знает, что россияне любят покер, поэтому я очень рад наконец-то сыграть в их домашнем турнире. Что касается Сочи, я не знаю, чего ожидать, поэтому пусть для меня это будет сюрпризом!».
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Chris Moneymaker:
Первое что приходит в голову о городе Сочи – это Олимпиада. Также я немного узнал о главных достопримечательностях и о климате российского курорта. Вообще, я надеюсь провести всё время в турнирах, но если не получится, то я обязательно поеду купаться на Черное море. А еще я уверен, что турнир будет очень большим, так как покер в России с каждым годом развивается все больше!».
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Liv Boeree:
Я очень рада посетить Сочи, потому что для меня это будет новая часть мира. Больше всего хочется увидеть прекрасные пейзажи этого города!».
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Igor Kurganov:
Я надеюсь, что международных игроков удивит прекрасная погода и российские пляжи, а также большое количество российских игроков на турнире. Я думаю, что PokerStars Championship станет знаковым событием!».
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