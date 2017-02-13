Организаторы подготовили два варианта с разными перепадами высот и с разной продолжительностью.

По первой программе полет продлится 15-20 минут. Стартовые площадки находятся на высотах 2100 – 2400 метров с приземлением на высоте 960 метров. Аэроплан движется вдоль склонов и отрогов массива Аибга с видами на водопады и горнолыжные трассы.

По второй программе полет проходит более 25 минут, перепад высот до 1800 метров. Стартовые площадки находятся на высоте 2400 метров с приземлением в долине реки Мзымта, на высоте 540 метров. Маршрут пролегает рядом с горными цирками и открывает вид на поселок Красная Поляна, расположенный у подножья горы Ачишхо.

Стоимость первого маршрута составляет 10 тысяч рублей, второго — 15 тысяч рублей.