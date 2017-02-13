Михаил Галустян стал послом III зимних Всемирных военных игр в Сочи
С министерством обороны, отметил Галустян, его связывает тесная дружба, и он всегда с большим вниманием относился к их социально-общественным проектам. Стать послом зимних Всемирных военных игр для актёра — большая честь. Также он подчеркнул, что «Военные игры станут ярчайшим событием для молодёжи».
Миссия посла заключается в популяризации Игр как главной и основной площадки для выявления сильнейших спортсменов-военнослужащих, представляющих свои страны.
III Всемирные зимние военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 4 000 спортсменов из 60 стран, которые разыграют 44 комплекта медалей. Для сравнения, на последние зимние игры в Анси приехало 850 спортсменов из 40 стран.
Церемония открытия пройдет 23 февраля (да, в День защитника Отечества) в ледовом дворце «Большой». Для спортивной части будут задействованы олимпийские объекты: ледовый дворец «Большой» (спортивное скалолазание), дворец зимнего спорта «Айсберг» (шорт-трек), ГТЦ «Газпром» (лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование на лыжах), ГК «Роза Хутор» (горные лыжи и ски-альпинизм). Церемония закрытия игр состоится 27 февраля в ледовом дворце «Большой».
Кроме того планируется эстафета военно-спортивного огня (снова по аналогии с олимпийским огнем), установка часов с обратным отсчетом до начала соревнований (на главных городских площадях) и участие вертолетной пилотажной группы ЦСКА.
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