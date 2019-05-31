Freedom Finance отпраздновала годовщину работы в Сочи

Совмещенный офис инвесткомпании и банка FreedomFinance открылись в городе ровно год назад. Инвестиционная компания Freedom Finance, часть международного холдинга Freedom Holding Corp.,открылась в Сочи год назад. За это время команда специалистов успела обзавестись солидным пулом клиентов и партнеров, а также приобрести известность в городе. Freedom Finance масштабно отметила годовщину – по улицам города катался ярко-красный кабриолет с огромными флагами, в офисе компании угощали вкусностями, а вечером коллектив и партнеры FreedomFinance собрались в на открытой террасе одного из сочинских ресторанов, чтобы отметить год успешной работы.

В Сочи, как и во многих других крупных городах России, офис «Фридом Финанс» открылся в современном формате, объединяющем банк и инвесткомпанию на одном пространстве. Такое единство позволяет оказывать услуги на качественно новом уровне, фактически в режиме «одного окна» - пополнение брокерского счета, например, занимает пару минут. Кстати, банк «Фридом Финанс» не только сопровождает инвестиционную деятельность клиентов компании, но и предлагает ряд уникальных банковских продуктов – мультивалютные карты мгновенного выпуска, индексный продукт, который позволяет зарабатывать на росте акций ведущих мировых компаний, а также обмен валюты по биржевому курсу.

Результаты работы заметны клиентам компании: с 2017 года аналитики «Фридом Финанс» рекомендовали 91 идею, из них в плюсе торгуется 54, то есть порядка 60%. Как показывает статистика, средняя доходность инвестиционных идей составляет 20%. За последнее время эксперты также обращали внимание клиентов на рынок IPO– первичные размещения перспективных мировых брендов дают немало возможностей для частных инвесторов. В некоторых случаях рост акций после размещения составил более 200% (как, например, у производителя синтетического мяса Beyond Meat, который вышел на биржу в середине мая). Именно умение отбирать правильные проекты для инвестирования отличают «Фридом Финанс» от других брокерских компаний, работающих в городе. Эксперты всегда готовы поделиться инвестиционными идеями, причем многие материалы доступны совершенно бесплатно на сайте компании и в социальных сетях.