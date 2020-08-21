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Eden Roc - это эксклюзивный проект, не имеющий аналогов на территории Черноморского побережья

Премиальный  уровень вилл, уникальность объекта и высочайшее качество его исполнения, позволяют почувствовать безграничное наслаждение от пребывания дома.

Элитный поселок величаво расположился на возвышенности, открывая самые восхитительные виды на море уже с первых этажей. 

Объект расположен в центре города.

Закрытая и охраняемая территория более 1 га земли обеспечивает обособленность и уединенность его жителям.

  • 5 вилл  до 500 кв.м 
  • собственный участок до 14 сот
  • бассейн с джакузи на каждой вилле
  • 2 крытые парковки
  • цокольный этаж (спортзал,  SPA)
  • зона отдыха с уличным камином
  • панорамный лифт
  • до 4х спален
  • уникальные элементы дизайна
  • все виллы открывают потрясающий вид на море

Контакты:
Центральный офис компании:
ул. Войкова,
тел: 88622977775
Инстаграм: alpika_group
сайт: alpika-group.ru
Офис продаж на объекте:
Сочи, ул. Ломоносовская
тел: 88622977775
Инстаграм: edenroc_alpika
сайт: edenroc.ru
 
*Коммерческое предложение не является публичной офертой.

В печатной версии издания "Сочи. Собака.ru" выпуск 5 (43) август 2020 г., допущена техническая ошибка в рекламе коттеджного поселка Eden Roc "Объект сдан в эксплуатацию."

Данную формулировку считать не действительной.

Artem,
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