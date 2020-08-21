Премиальный уровень вилл, уникальность объекта и высочайшее качество его исполнения, позволяют почувствовать безграничное наслаждение от пребывания дома.
Eden Roc - это эксклюзивный проект, не имеющий аналогов на территории Черноморского побережья
Элитный поселок величаво расположился на возвышенности, открывая самые восхитительные виды на море уже с первых этажей.
Объект расположен в центре города.
Закрытая и охраняемая территория более 1 га земли обеспечивает обособленность и уединенность его жителям.
- 5 вилл до 500 кв.м
- собственный участок до 14 сот
- бассейн с джакузи на каждой вилле
- 2 крытые парковки
- цокольный этаж (спортзал, SPA)
- зона отдыха с уличным камином
- панорамный лифт
- до 4х спален
- уникальные элементы дизайна
- все виллы открывают потрясающий вид на море
Контакты:
Центральный офис компании:
ул. Войкова,
тел: 88622977775
Инстаграм: alpika_group
сайт: alpika-group.ru
Офис продаж на объекте:
Сочи, ул. Ломоносовская
тел: 88622977775
Инстаграм: edenroc_alpika
сайт: edenroc.ru
*Коммерческое предложение не является публичной офертой.
В печатной версии издания "Сочи. Собака.ru" выпуск 5 (43) август 2020 г., допущена техническая ошибка в рекламе коттеджного поселка Eden Roc "Объект сдан в эксплуатацию."
Данную формулировку считать не действительной.
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