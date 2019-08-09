Более двенадцати тысяч зрителей посетили X Международный фестиваль «Sochi Jazz Festival»

Вот, что говорит об этом президент фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

«Сочи — один из тех городов, где очень красиво: солнце, море, горы… Красивые люди, красивые улицы, красивая музыка — всё это составляющие нашего общего успеха. Я всегда мечтал выступать в Сочи с концертами. Хотел, чтобы туристы здесь могли не только отдохнуть от городской суеты, но и зарядиться духовно. Очень рад, что сегодня в городе проходят и фестивали классической музыки, и театральные фестивали... И вот уже 10 лет джазовый – тоже.

С 1 по 4 августа в Сочи мы провели музыкальный парад, три концерта на Площади Флага, состоялись выступления легендарной группы «Spyro Gyra» и Московского джаз-оркестра в концертном зале «Фестивальный», прошли концерты джазовой певицы Джейн Монхайт, выдающегося певца, гитариста и композитора Аллана Харриса и Государственного джаз-оркестра Армении на сцене Зимнего театра, а также концерт квартета Олега Бутмана в Парке науки и искусства «Сириус».

Мы провели творческие встречи, мастер-классы, джем-сейшены… И получили тысячи слов благодарностей от наших зрителей.

Мы счастливы, что вот уже десять лет наш фестиваль ждут и любят в Сочи и за его пределами, что лучшие джазовые музыканты с радостью принимают приглашение выступить здесь, а музыкальное сообщество высоко оценивает наши достижения, приравнивая всё происходящее к самым масштабным джаз-фестивалям планеты.

Уверен, что это не предел наших возможностей! За десять лет существования у нас образовалось несколько десятков тысяч поклонников, ради которых нам есть, куда расти и развиваться дальше!»