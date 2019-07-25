Лобода «взорвет» Дубай
Известная певица выступит на фестивале «PaRUS-2019» в ОАЭ.
Третий международный музыкальный фестиваль «PaRUS-2019» пройдет на курорте Jumeirah Beach в ноябре, но уже сейчас он
привлекает к себе пристальное внимание. Грандиозное событие для истинных ценителей музыки каждый год активно набирает обороты, собирая многотысячные концертные площадки. Не станет исключением и 2019-й, запланировано участие звезд первого эшелона российского шоу-бизнеса.
«PaRUS» состоится, как обычно, на берегу Персидского залива – в уникальном месте с живописным видом на легендарный отель Burj Al Arab («Парус»)
Настоящим украшением музыкального мероприятия станет без преувеличения суперзвезда отечественной эстрады Светлана Лобода.
Каждое ее выступление - это головокружительная феерия. 1 ноября на открытой арене Jumeirah Beach Лобода исполнит свои
стопроцентные хиты, клипы на которые набирают многомиллионные просмотры в социальных сетях. Яркая, талантливая, эпатажная
Светлана на сцене в Дубае представит свою новую шоу-программу мирового уровня. Секрет невероятного успеха Лободы, обеспечивающий ей любовь миллионов зрителей по всему миру, кроется в полной отдаче процессу творчества на сцене. Это еще и прекрасный вокал, потрясающая хореография, сложнейшие трюки, роскошные спецэффекты.
Как говорит Светлана Лобода, причины ее бешеной популярности кроются в постоянной работе над собой, трудолюбии и скрупулезности - ведь даже свои убойные клипы певица монтирует сама.
В ее зажигательных и динамичных хитах о любви люди узнают себя и свои переживания, поэтому песням «Твои глаза», «Парень» или «К черту любовь» на концертах Лободы подпевает весь зал. В этом году, кстати, Лобода продемонстрировала в Crocus City Hall свое новое шоу «Superstar». Зрители были поражены сценой-трансформером, яркими номерами, мультимедийными декорациями, технологиями дополненной реальности и трюками с использованием 3D-очков и полетами певицы над залом. Поклонники творчества Лободы назвали шоу лучшим за последние 10 лет на отечественной эстраде.
Публика в арабской стране знает и очень любит Светлану Лободу, на ее концертах в ОАЭ всегда аншлаг.
В ноябре самая востребованная певица России исполнит на самом грандиозном музыкальном событии осени свои хиты и новинки. Можно ожидать, что в Дубае певица превзойдет саму себя и покажет взрывающую мозг сногсшибательную музыкальную программу!
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