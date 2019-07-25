Лобода «взорвет» Дубай

Третий международный музыкальный фестиваль «PaRUS-2019» пройдет на курорте Jumeirah Beach в ноябре, но уже сейчас он

привлекает к себе пристальное внимание. Грандиозное событие для истинных ценителей музыки каждый год активно набирает обороты, собирая многотысячные концертные площадки. Не станет исключением и 2019-й, запланировано участие звезд первого эшелона российского шоу-бизнеса.

«PaRUS» состоится, как обычно, на берегу Персидского залива – в уникальном месте с живописным видом на легендарный отель Burj Al Arab («Парус»)

Настоящим украшением музыкального мероприятия станет без преувеличения суперзвезда отечественной эстрады Светлана Лобода.

Каждое ее выступление - это головокружительная феерия. 1 ноября на открытой арене Jumeirah Beach Лобода исполнит свои

стопроцентные хиты, клипы на которые набирают многомиллионные просмотры в социальных сетях. Яркая, талантливая, эпатажная

Светлана на сцене в Дубае представит свою новую шоу-программу мирового уровня. Секрет невероятного успеха Лободы, обеспечивающий ей любовь миллионов зрителей по всему миру, кроется в полной отдаче процессу творчества на сцене. Это еще и прекрасный вокал, потрясающая хореография, сложнейшие трюки, роскошные спецэффекты.