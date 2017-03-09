Ибица по-сочински. Или как оторваться на полную катушку с 17 по 19 марта в Сочи
С 17 марта по 19 марта 2017 года на горном курорте Роза Хутор еще громче и ярче прогремит второй фестиваль Sochi Music Weekend, который представит на своей площадке именитых диджеев и хедлайнеров нашего времени, участников крупнейших музыкальных фестивалей России и Европы, авторов треков, которые являются лидерами мировых чартов.
Организаторы подготовили внушительный список диджеев, который привлечет до 5 000 фанатов со всей России, а локация Сочи беспроигрышно сработает на активную аудиторию, любителей качественного музыкального отдыха.
Sochi Music Weekend – фестиваль электронной музыки, обладатель премии "Фестиваль города ЮФО 2016". Формат фестиваля - Музыка для всех! Все желающие, в том числе маломобильные и слабовидящие могут посетить концерт в «Роза Холл» 18 марта.
Программа основных музыкальных мероприятий:
|17.03.17 пятница
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11.00-15.00 Роза Плато, Open Air- вход свободный
18.00-21.00 Площадь Роза, Open Air- вход свободный
21.00- 03.00 Клуб ROSE (отель Radisson Rosa Khutor)
|18.03.17 суббота
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11.00-15.00 Роза Плато, Open Air- вход свободный
18.00-21.00 Площадь Роза, Open Air- вход свободный
21.00- 03.00 Концертный зал РОЗА ХОЛЛ
Хэдлайнеры фестиваля:
► Matisse & Sadko ► Teddy Killerz ► Dropgun ► KIIDA ► WAIO ► Hard Rock Sofa
При участии:
Alex Larichev ● Lørean ● M.Hustler ● Efim Kerbut ● Banghook ● Kaskeiyp ● Zomby Catz ● We-A-Re ● Deekey & Stellix ● Lion
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