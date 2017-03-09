С 17 марта по 19 марта 2017 года на горном курорте Роза Хутор еще громче и ярче прогремит второй фестиваль Sochi Music Weekend, который представит на своей площадке именитых диджеев и хедлайнеров нашего времени, участников крупнейших музыкальных фестивалей России и Европы, авторов треков, которые являются лидерами мировых чартов.

Организаторы подготовили внушительный список диджеев, который привлечет до 5 000 фанатов со всей России, а локация Сочи беспроигрышно сработает на активную аудиторию, любителей качественного музыкального отдыха.

Sochi Music Weekend – фестиваль электронной музыки, обладатель премии "Фестиваль города ЮФО 2016". Формат фестиваля - Музыка для всех! Все желающие, в том числе маломобильные и слабовидящие могут посетить концерт в «Роза Холл» 18 марта.