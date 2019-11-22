TikTok обогнал Instagram

По данным статистики аудитория TikTok составляет около 800 млн. активных пользователей по всему миру. Из которых большинство - это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (42 %). В среднем пользователи приложения проводят там 46 минут в день.

Несмотря на внушительные цифры по количеству скачиваний, TikTok проигрывает своим основным конкурентам по активности использования приложения. Например, у Facebook число активных пользователей в сутки достигает 96%, у TikTok - всего 29%. Интересно также то, что только половина пользователей загружают свои видео, остальные же заходят в приложения только,чтобы посмотреть чужие.

Популярность TikTok растет с каждым днем во многом благодаря агрессивной рекламной компании приложения. При этом TikTok сами активно зарабатывают на рекламе, ценник которой, к слову, начинается от 25 000$.

TikTok — социальная сеть, в которую пользователи выкладывают короткие ролики от 15 до 60 секунд. В приложение встроен видеоредактор с масками, стикерами, популярной музыкой и эффектами.