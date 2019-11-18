В Сочи выступит Государственный симфонический оркестр Армении

В программе концерта 22 ноября в Парке науки и искусства «Сириус» Армянский государственный симфонический оркестр исполнит произведения Сергея Прокофьева и Петра Чайковского, а также музыку армянских советских композиторов Арама Хачатуряна, Александра Арутюняна и Газароса Сарьяна.

В качестве солиста на концерте выступит известный скрипач Айк Казазян. Оркестр регулярно играет в странах Европы и выступает на самых престижных сценах мира.