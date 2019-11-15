Агутин и Гагарина споют на Новый Год

По традиции его площадкой станет концертный комплекс «Роза Холл». Организаторы фестиваля активно готовятся к главному событию зимы, ведь в его программе всегда самые яркие хедлайнеры, равных которым нет в рождественской афише страны.

- Первым на сцену «Роза Холл» 4 января выйдет легендарный Леонид Агутин, который совместно с группой Esperanto даст не просто сольный концерт, а на сто процентов живое шоу с продуманной до мелочей программой. Каждое выступление коллектива - многогранно и уникально, поскольку музыканты всегда готовят новые аранжировки, - сообщают на курорте «Роза Хутор»

5 января в программе LiveFest – «мастодонты» российской рок-сцены «БИ-2». На этот раз группа представит новое шоу NewBest! На концерте прозвучат не только новые хиты из альбома «Горизонт событий», но и главные песни группы, которые любят и знают миллионы.

6 января – традиционный рождественский концерт, в лайн-апе которого в этом году Zivert, Елка, Полина Гагарина, Burito, Анна Плетнева, Filatov&Karas и многие другие.

7 января сцена Live Fest будет отдана «Urban Style» — самым заметным представителям «музыки больших городов» - Maruv, Мари Краймбрери, Звонкий, ST, Rauf&Faik, группа NЮ и другие. Ведущими сборных фестивальных дней будут Гоша Куценко (6.01) и Big Russian Boss (7.01).