Заповедник завершил сезон

До лета следующего года закрывается маршрут “Через перевал Аишха к Черному морю”, “Урочище Медвежьи ворота - лагерь Холодный”, “Урочище Энгельмановы поляны - озеро Кардывач”, “К Ачипсинским водопадам”, “К приюту Фишт через озеро Псенодах”, “КПП Узуруб-приют Фишт-КПП Река Белая”.

Летний туристический сезон на большинстве маршрутов Кавказского заповедника стартовал в середине июня. Традиционно, для посещения заповедника в распоряжении туристов есть приблизительно пять месяцев, так как в основном походные тропы проложены высоко в горах, где снег тает в начале лета, а устанавливается снежный покров уже в начале ноября. Этот год не стал исключением. За летний сезон 2018 туристические маршруты Кавказского заповедника посетило 160 тысяч человек.

Также в районе Красной Поляны специалисты предложили рассмотреть возможность открыть новый зимний маршрут “К озеру Зеркальному”. Предполагается, что проходить маршрут туристы будут на лыжах или снегоступах, только небольшими группами и исключительно в сопровождении гида-проводника. Стартовать группы будут от Хмелевских озер, по хребту Ачишхо до озера Зеркального. Обратный путь проходит по той же нитке маршрута. Предполагается, что время в пути (2,5 километра) займет от 3 до 8 часов.