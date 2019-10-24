Первый в истории саммит Россия - Африка проходит в Сочи с размахом: его гостями стали руководители и главы правительств 43 африканских стран. В мероприятии принимают участие представители всех 54 стран континента и более 5000 участников. Цель - укрепление экономического сотрудничества и поиск новых точек соприкосновения
Сочи встретил Африку
Страны африканского континента готовы сотрудничасть с Россией в области мирного атома, инновационных разработок по очистке воды, здравоохранения, в военно-технической, энергетической, строительной сферах. В рамках саммита Президент России Владимир Путин проведет целый марафон двусторонних встреч.
Участники форума отмечают теплую атмосферу, и, конечно же, Сочи. Причем, если теплой погодой гостей из Африки, не удивить, то горами – можно. Представители нескольких делегаций, включая главу Малави Питера Матарика, выбрали для проживания горный курорт «Роза Хутор». Экскурсии на горный комплекс ждут и участников саммита в рамках культурной программы. В деле выстраивания двусторонних отношений от глав государств не отстают и супруги.
Жены президентов Африки побывали в знаменитом парке «Дендрарий», Зимнем театре, Музее истории Сочи. Сегодня в их планах – посещение горного курорта «Роза Хутор». Здесь супруги президентов поднимутся на Роза Пик – более 2000 метров над уровнем моря и посетят этнографический комплекс «Моя Россия», который недавно перешел под управление горного курорта.
Саммит «Россия-Африка» в Сочи завершится 24 октября. По его итогам будет принята декларация, в которой зафиксируют согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.
Текст: Ирина Сизова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.