Сочи встретил Африку

Участники форума отмечают теплую атмосферу, и, конечно же, Сочи. Причем, если теплой погодой гостей из Африки, не удивить, то горами – можно. Представители нескольких делегаций, включая главу Малави Питера Матарика, выбрали для проживания горный курорт «Роза Хутор». Экскурсии на горный комплекс ждут и участников саммита в рамках культурной программы. В деле выстраивания двусторонних отношений от глав государств не отстают и супруги.

Жены президентов Африки побывали в знаменитом парке «Дендрарий», Зимнем театре, Музее истории Сочи. Сегодня в их планах – посещение горного курорта «Роза Хутор». Здесь супруги президентов поднимутся на Роза Пик – более 2000 метров над уровнем моря и посетят этнографический комплекс «Моя Россия», который недавно перешел под управление горного курорта.