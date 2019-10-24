Что делать в Сочи в ноябре?

Sochi Fashion Week

Именитые дизайнеры и восходящие звезды подиумов России вновь представят свои работы на Sochi Fashion Week. Хэдлайнерами в этот раз станут дизайнеры Игорь Чапурин, Галина Юдашкина, Saint Tokyo и Dima Neu. Помимо показов, на модном событии пройдет фестиваль короткометражных фэшн-фильмов TRIPLE F и мастер-классы, к примеру, именитого фотографа Тони Федерико.

Radisson Blu Resort & Congress Centre, с 1 по 5 ноября