Наша редакция собрала самые яркие события последнего месяца осени.
Что делать в Сочи в ноябре?
Sochi Fashion Week
Именитые дизайнеры и восходящие звезды подиумов России вновь представят свои работы на Sochi Fashion Week. Хэдлайнерами в этот раз станут дизайнеры Игорь Чапурин, Галина Юдашкина, Saint Tokyo и Dima Neu. Помимо показов, на модном событии пройдет фестиваль короткометражных фэшн-фильмов TRIPLE F и мастер-классы, к примеру, именитого фотографа Тони Федерико.
Radisson Blu Resort & Congress Centre, с 1 по 5 ноября
Концерт Юрия Башмета
Первый музыкант в истории, доказавший, что альт может быть солирующим инструментом, впервые выступил с подобной программой в Карнеги-холле, Ла Скала, лондонском Барбикане, Берлинской филармонии, токийском Сантори-холле. Специально ко Дню города Сочи маэстро подготовил большой концерт совместно с камерным ансамблем «Солисты Москвы».
21 ноября, Зимний театр
Шоу TANGO PASSION
Шоу объединило в стихии танца чемпионов России и Европы по аргентинскому танго, призеров чемпионата мира Дмитрия Кузнецова и Ольгу Николаеву с известным коллективом Solo Tango Orquesta.
3 ноября, Зимний театр
Концерт Семена Слепакова
Бард-десятник прославился своими шуточными песнями на остросоциальные темы еще со времен резидентства в Comedy Club в 2010 году. Семен исполнит хиты сатирического содержания о чиновниках, нефти, женщине в лексусе, соседях, экстрасенсах и милиционерах.
2 ноября, Сочи Казино и Курорт
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