«Лыжная стрела» свяжет Ростов и Сочи

Он будет отправляться из Ростова в 20:45 и прибывать на курорт «Роза Хутор» в 8:22 следующего дня. В обратном направлении поезд поедет с 21 декабря — отправление в 20:10 и прибытие в 8:22 следующего дня в Ростов. «Лыжная стрела» будет останавливаться в Краснодаре, Туапсе, Сочи и Адлере.

В «Лыжной стреле» можно будет бесплатно провезти спортивный инвентарь, лыжи и сноуборды. Для этого в поезде предусмотрено дополнительное багажное купе. Поезд при этом будет сформирован из плацкартного, купейного и СВ-вагонов, - сообщила пресс-служба Северо-кавказской железной дороги.

Стоимость билета на «Лыжную стрелу» начинается от 1323 рублей.