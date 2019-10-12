Курорт сыграл в "Тетрис"

«Тетрис челлендж» начался этой осенью с фотографии немецких полицейских, которые выложили рядом с машиной весь свой инвентарь. Сегодня в эстафету втянуто полмира и сделано более 15 тысяч фото с хештегом #tetrischallenge в инстаграм, демонстрирующих инструменты для работы представителей разных профессий. «Роза Хутор» стал первым российским горным курортом, который показал «из чего состоят» специальные службы, обеспечивающие функционирование крупнейшего в стране горнолыжного комплекса. Увидеть это можно в инстаграме курорта @rosakhutor.

Для снимка на площадку были транспортированы машины общим весом почти 15 тонн и задействовано около 100 предметов. Чтобы их расставить в нужном порядке понадобилось 4 часа. Конечно, это лишь малая часть специального снаряжения, которая используется для ежедневной эксплуатации курорта, функционирования служб и обеспечения безопасности и комфорта гостей.

Подписчики наших страниц в социальных сетях могут перечислить все необходимое оборудование, а самые внимательные получат приз – трехдневный ски-пасс. Победители будут определены 15 октября, - рассказали на курорте «Роза Хутор».

Необычную акцию на «Роза Хутор» приурочили к началу фазы активной подготовки к зимнему сезону, его старт запланирован на 20 декабря.

Текст: Ирина Сизова