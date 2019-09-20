Осенний сезон Fashion Битвы в Сочи
Проект Fashion Битва 7 продолжает поиск уникальных дизайнеров по всей стране, открывая новые имена, раскрывая таланты дизайнеров, которые надежно закрепятся на модном Олимпе.
У конкурса два направления: детская и взрослая мода. Победитель FASHION Битва, вышедший в финал, примет участие в престижном конкурсе в Милане − RUSSIAN FASHION DISPLAY, где соберутся самые талантливые дизайнеры из России и стран СНГ.
В этом году конкурс проводится в седьмой раз и проходит в три этапа. В первом этапе примут участие дизайнеры из двенадцати городов России (Москва, Владикавказ,
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Сочи, Казань, Владивосток, Хабаровск, Севастополь, Иркутск).
Второй этап – онлайн-кастинг для участников из других городов и регионов страны, а третий − финал конкурса, который по традиции пройдет в столице 15 декабря. ⠀ ⠀
В качестве членов жюри выступят известные российские дизайнеры, искусствоведы, члены творческих союзов и профессиональных объединений.
Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 4*, 22 сентября, 17:00
Купить билет и получить более подробную информацию можно на сайте http://fashionbitva.ru/
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