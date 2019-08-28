В 2018 году "Ночным Снайперам" исполнилось 25 лет.

Это событие группа отметила мировым туром, карта которого раскинулась по обе стороны Атлантического океана. В Сочи концерт " the BEST 25" состоится 12 сентября.

"Ночные Снайперы" и их бессменный лидер Диана Арбенина - истинная легенда, давно вышедшая за границы понимания русского рока. Она постоянно экспериментирует со звучанием, создала более двух сотен песен и продолжает успешно работать.Тексты ее песен - это уже классика.

Для концерта в Сочи группа готовит специальную программу, самые любимые хиты, световое шоу и новую сценографию.

12 сентября, ЛД "Айсберг", 20:00