Бабы Яги добрались до Шнура в Сочи

Главной задачей они для себя избрали заманивание колдовскими чарами всех гостей концерта на третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019, который пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Именно там прозвучит финальный аккорд прощального тура «Ленинграда».

А пока гастрольный тур завел Шнура в Сочи, где поклонники распевали любимые хиты под живое выступление группы «Ленинград». Бабки-Ежки же принарядились, встали на лабутены и стали главным «экспонатом» в зрительской зоне, вооружившись призывными пикетами, которые гласили: «Шнур, ждем тебя на Парусе в Дубае»!

Красавицы беспрерывно фотографировались и селфились, призывая всех на концерт любимца агитационными транспарантами. А это значит, что шоу должно продолжаться и многотысячную публику ждут лучшие артисты на масштабном и фееричном событии. Фестиваль традиционно состоится на берегу Персидского залива – в уникальном месте с грандиозным видом на самый роскошный отель в мире Burj Al Arab («Парус»).