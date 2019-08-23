Бабы Яги добрались до Шнура в Сочи
Главной задачей они для себя избрали заманивание колдовскими чарами всех гостей концерта на третий международный музыкальный фестиваль PaRUS-2019, который пройдет на знаменитой площадке отеля Jumeirah Beach с 31 октября по 3 ноября. Именно там прозвучит финальный аккорд прощального тура «Ленинграда».
А пока гастрольный тур завел Шнура в Сочи, где поклонники распевали любимые хиты под живое выступление группы «Ленинград». Бабки-Ежки же принарядились, встали на лабутены и стали главным «экспонатом» в зрительской зоне, вооружившись призывными пикетами, которые гласили: «Шнур, ждем тебя на Парусе в Дубае»!
Красавицы беспрерывно фотографировались и селфились, призывая всех на концерт любимца агитационными транспарантами. А это значит, что шоу должно продолжаться и многотысячную публику ждут лучшие артисты на масштабном и фееричном событии. Фестиваль традиционно состоится на берегу Персидского залива – в уникальном месте с грандиозным видом на самый роскошный отель в мире Burj Al Arab («Парус»).
Сразу три Бабули, приплясывая, дарили настроение прохожим и неустанно сверкали голубыми глазами перед объективами. Возраст ни одной Бабе Яге не помеха, ведь национальный супер-герой никогда не устает и всегда готов на подвиги. Героини не могут позволить, чтобы кто-нибудь упустил шанс в последний раз услышать живое выступление легендарной группы «Ленинград» на арене роскошного отеля Jumeirah Beach.
Обладающие волшебным даром предсказывания будущего, задорные старушки предвидят мощнейшее шоу за двадцатилетнюю историю группы, самые знаменитые хиты, эпатажное и драйвовое выступление, переполняющее впечатлениями и энергией. Добрые колдуньи еще никогда не ошибались в своих предсказаниях, а значит пропустить такое событие никак нельзя и уже самое время готовиться к незабываемой поездке.
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