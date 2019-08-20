Новые возможности для тех, кто торгует на биржах или владеет брокерскими счетами

Группа компаний Freedom Finance объявляет о запуске специальной карты для владельцев брокерских счетов. Карта дает прямой доступ к средствам на ней и другие преимущества.

Как открыть?

Карта выпускается в течение нескольких минут в любом отделении Банка «Фридом Финанс».

Какие преимущества?

3% годовых в долларах на остаток по брокерскому счету с ежедневной капитализацией процентов;

позволяет моментально и абсолютно бесплатно пополнить брокерский счет через банкомат Банка «Фридом Финанс» или совершить операции по переводу с карты любого другого банка-эмитента без комиссий;

владельцы карты инвестора получают обслуживание премиального уровня категории Platinum по всему миру;

доступ к брокерскому счету 24/7/365.

Как пополнить брокерский счет?

Карта инвестора позволяет моментально и абсолютно бесплатно пополнить брокерский счет через банкомат Банка «Фридом Финанс» или совершить операции по переводу с карты любого другого банка-эмитента без комиссий через сайт bankffin.ru. Уже совсем скоро эта функция появится в мобильном приложении. Снятие наличных в иностранной валюте доступно в любом банкомате мира по внутреннему курсу Банка «Фридом Финанс».

Есть ли мобильное приложение?

Есть. Через удобное мобильное приложение клиенты могут заказать дополнительную карту, перевыпустить уже имеющуюся или заблокировать ее, не посещая отделение банка.

В чем уникальность?

Выплаты процентов на остаток по счету позволяют пользователю получить доход с капитализацией процентов. Это одно из самых высоких вознаграждений в валюте и единственное предложение такого рода на российском рынке. Владельцы карт также имеют привилегии и спецпредложения карт MasterCard Platinum и Visa Platinum по всему миру.