22 июля на курорте «Роза Хутор» в Сочи завершился четвертый фестиваль-кэмп «Лагерь PROТАНЦЫ», в котором приняли участие танцовщики из 200 городов России, стран СНГ и Европы.

Фестиваль стал особенным не только благодаря широкому разнообразию стилей - hip-hop, house, dancehall, afro, vogue, contemporary, авторская хореография, frame-up strip, актерское мастерство и breaking, который впервые был представлен в программе лагеря.

Лагерь получился международным и всеохватывающим как по составу педагогов, так и участников. Со всего мира в Сочи приехали лучшие мировые хореографы, чтобы поделиться своим опытом: Taiwan Williams, Tony Tzar, Kapela, Mecnun Giasar, Lil GBB, Юви Ламаль и многие другие.

По итогам выступления в лагере грант лично от Мигеля размером в 500 000 рублей получила юная танцовщица из Челябинска Марианна Краcнопевцева (8 лет), покорившая всех своей музыкальностью на Dance Legend Battle, но уступившая первое место Даниилу Герасимову в категории BEGGINERS. В категории PROFESSIONALS первое место занял хореограф и танцовщик из Бразилии Lil Jazz. Победителями чемпионата Dance Legend Championship в номинации Mega Crew стала команда из Сочи «Be Yourself», в номинации Experimental – московский арт-проект «Физика».

«Танцевальная лихорадка» захватила даже родителей детей, которые приехали в Сочи вместе со своими детьми. Под руководством Кати Решетниковой около 100 человек представили номер, тронувший всех зрителей.

Мигель, креативный продюсер «Лагеря PROТАНЦЫ»:

«Когда мы запускали проект «PROТАНЦЫ», мы ставили перед собой высокую планку - продумывали множество мелочей, чтобы дать возможность танцовщикам трудиться и развиваться в максимально комфортных условиях. Сегодня проект достиг уже другого уровня, и мы можем не только обеспечить комфортные условия, но и открыть новые возможности для всех, кому интересна танцевальная культура. Мы поддерживаем абсолютно разные танцевальные инициативы, потому что главное – это творческое развитие в любом его проявлении».

«Лагерь PROТАНЦЫ» - фестиваль-лагерь, который отображает весь творческий масштаб танцевальной культуры и объединяет разные элементы уличного танца, искусства, музыки и креативного самовыражения. Это платформа, где собираются широкое танцевальное сообщество, с целью показать единение танцовщиков и обменяться знаниями и опытом.