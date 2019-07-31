Лето в городе: где отдохнуть на открытом воздухе в Сочи

В главный курорт страны пришла жара, и всем нам хочется укрыться в тени и прохладе. Куда сходить погулять, посидеть под тентом в открытом уличном кафе или баре? Мы подготовили обзор самых приятных мест отдыха под открытым небом на Сочинском побережье.

Парк и пляж Ривьера Старинный парк не теряет былого очарования: зеленые аллеи со скамейками, занятные скульптуры и романтичные уединенные уголки с фонтанами так и манят спрятаться в тенек от палящего южного солнца. Сто лет назад здесь можно было бы встретить джентльменов с трубками за неспешной беседой, а сегодня, в нашу высокотехнологичную эпоху, — стильных людей с новыми устройствами IQOS. Так как при использовании системы нагревания табака не образуется дыма и пепла, IQOS можно использовать даже в парке или на набережной.

Важно: не исключает риски

Удобно, что по соседству расположен пляж — можно окунуться и отдохнуть на шезлонге. А вечером можно прямо отсюда отправиться гулять по набережной, где работает множество заведений на открытом воздухе.

Кафе «Ромашка» Находится по соседству с парком Ривьера, прямо около реки Сочи. Уютное место пользуется популярностью среди гостей города и местных жителей. Заполняется полностью ближе к вечеру, когда начинается музыкальная программа, днем много свободных мест. К тому же, есть прекрасная открытая веранда с видом на реку. Кухня кафе предлагает традиционные кавказские блюда — хачапури, рыбу или мясо на гриле. Клуб «Небар» Если есть настроение веселиться всю ночь, то стоит заглянуть в расположенное поблизости знаковое развлекательное заведение — клуб «Небар», в котором как раз-таки есть неплохой бар, а также ресторан, караоке и танцпол. Если хочется отдохнуть и поболтать в приятной компании — к услугам посетителей кальянная и открытая веранда. Кафе «Бригантина» на Марине Продолжаем прогулку вдоль моря. Прямо на набережной морского порта Сочи расположено уютное и атмосферное кафе Бригантина. Здесь подают изысканные блюда средиземноморской кухни. После обеда можно расслабиться на мягких диванах открытой веранды, наслаждаясь закатом и панорамой морского причала, усеянного белоснежными яхтами.

«Славянский дворик» В живописном месте, выше по течению реки Сочи, есть уютное местечко для пикников и активного отдыха «Славянский дворик». Это прекрасно оборудованная зеленая территория на берегу реки, где приготовлено все для приятного отдыха компанией. Сюда лучше приезжать на весь день: пожарить шашлык — есть мангалы и беседки; порыбачить и сыграть в бадминтон, попариться в бане и искупаться в прохладной заводи реки. Удобно, что комплекс находится в городской черте — до него легко добраться на такси. Пикниковый рай у реки Мацеста Этот природный уголок на берегу Мацесты еще называют «Байкерская деревня». Зона отдыха предоставляет посетителям беседки и мангал для приготовления гриля, есть теннис и бильярд, кафе и бар. Будет чем заняться заядлым рыбакам — в этом месте хорошо клюет рыба. Важно, что добраться сюда можно и на городском транспорте.