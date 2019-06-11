Яндекс.Еда в Сочи приедет ещё быстрее

11 июня Яндекс.Еда запустила доставку собственными курьерскими службами из кафе и ресторанов Сочи. До этого сервис работал в городе только по модели «маркетплейс», когда блюда доставляли курьеры самих ресторанов. Теперь еду и напитки из ресторанов привезут в среднем за 32 минуты, это лучший показатель на рынке.

Фирменная доставка сервиса уже действует в 21 городе: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Омске, Перми, Саратове, Челябинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Волгограде, Тюмени и Сочи. В ближайшее время такую модель запустят ещё в нескольких городах, где уже работает «маркетплейс». Оба типа доставки будут использоваться параллельно.

Благодаря фирменной доставке сервис лучше контролирует качество и скорость, позволяет отслеживать весь путь заказа от начала его готовки до момента получения, а также заказывать еду из ресторанов, у которых нет своих курьеров.

С Яндекс.Едой в Сочи уже работает около 80 ресторанов, среди них — рестораны сети «Кофемания», «Рис», «Макдоналдс», пиццерии «Папа Джонс», ресторан французской и итальянской кухни «Бригантина», заведения холдинга White Rabbit Family и другие. Список ресторанов ещё будет пополняться.