В Грозном впервые в истории пройдет детская регата

С 26 по 30 июня в Грозном впервые в истории Республики пройдет детская регата - Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по парусному спорту. В соревнованиях примут участие более 80 детей из разных регионов России.

В финальный день гонок жителей и гостей Северо-Кавказского федерального округа ожидает масштабное и зрелищное событие, аналогов которому в Республике еще не проводили. 29 июня в Грозном состоится Фестиваль водных видов спорта. Мероприятие объединит на одной площадке юных яхтсменов и профессиональных экстремальных спортсменов. Зрителей ожидают зрелищные номера вейк и флайбордистов, слалломистов, трюки на аквабайках. Кроме этого, все желающие смогут бесплатно покататься на лодках-драконах.

В дни проведения регаты и Фестиваля будет открыта фотовыставка о развитии парусного спорта в регионе. Благодаря огромной поддержке Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова новый для Чечни парусный вид спорта развивается большими темпами. Только в этом году здесь пройдут сразу два больших парусных события: детская регата в июне и международная парусная регата Кубок Кезеной-Ам в июле.

Для популяризации парусного спорта в рамках регаты для всех желающих будет работать бесплатный лекторий. С мастер-классами в Грозный приедут участники и призеры Олимпийских игр, знаменитые российские спортсмены и заслуженные тренеры: Георгий Шайдуко, Олег Хоперский, Татьяна Ларцева.

Все дни проведения регаты наблюдать за гонками смогут жители Республики. Впервые в соревнованиях примет участие первая детская сборная Чечни по парусному спорту. В апреле при поддержке Мэра города Грозный Ибрагима Закриева был организован выезд ребят на обучение в Новороссийск, а вскоре команду ожидает обучение на специальной парусной смене в лагере «Артек». Федерация парусного спорта ЧР благодарит партнера ФПС ЧР по экипировке - компанию «ВнешТрейдСервис ЛТД» - официального дистрибьютора яхтенной одежды бренда Zhik и лично Кирилла Зинчина.

«Очень важно показать тем молодым спортсменам, которые приедут на наши соревнования, и главное нашим ребятам, что у нас в Республике, можно заниматься парусным спортом. В Чечне особенно ценятся традиции здорового образа жизни, и мы хотели бы, чтобы все больше детей занимались спортом», - рассказал Хасан Хаджиев, Президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают Мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР – ТАСС, «Российская газета». С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru, там же можно оставить заявку на участие в соревнованиях.